Канберра, , 11:36 — REGNUM Совет генерального солиситора Австралии о законности того, что бывший премьер-министр Скотт Моррисон тайно назначил себя руководителем пяти министерств, будет опубликован 23 августа. Об этом сообщил телеканал Nine News со ссылкой на заявления действующего премьер-министра страны Энтони Альбаниза.

Скотт Моррисон Pm.gov.au

Генеральному солиситору было предложено выяснить, что именно произошло, как это произошло и есть ли какие-либо юридические последствия того, что Моррисон помимо всем известной должности премьер-министра получил ещё пять министерских портфелей в правительстве.

Альбаниз не исключил дальнейших расследований и реформ, чтобы не допустить повторения подобного скандала в будущем. Более того, он не отметил, что Скотту Моррисону, в случае если генеральный солиситор это рекомендует, грозит уголовное преследование.

«Не было никаких предположений о незаконности, но они появились — были подняты вопросы о том, как это могло произойти, как это согласуется с соглашениями и обычными механизмами подотчетности системы сдержек и противовесов, которые существуют в нашей парламентской демократии», — заявил на пресс-конференции Моррисон.