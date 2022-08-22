Боржоми, Грузия, , 11:22 — REGNUM Военнослужащие сил обороны Грузии 22 августа присоединились к тушению пожара в Боржомском муниципалитете. Об этом сообщает пресс-служба минобороны республики.

Лесной пожар в Боржомском ущелье Gov.ge

«На месте мобилизована 31 единица специальной транспортной техники командования тыла Сухопутных войск, в том числе специальная гусеничная вездеходная пожарно-спасательная техника, водовозы и пожарные машины повышенной проходимости», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место пожара прибыл министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

Сегодня также в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии сообщили, что нет опасности распространения огня на населённые пункты в районе Боржоми.

Напомним, борьба с огнём в лесах Боржоми идёт с 20 августа. Ситуацию осложняет сухая жаркая погода и сильный ветер.

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