Канберра, 22 августа, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Новый опрос социологической службы Finder показал, что почти у каждого пятого жителя Австралии хотя бы раз покупка была отклонена на кассе за последние три месяца из-за роста стоимости жизни и недостатка средств на банковской карте. Об этом 22 августа сообщил телеканал Nine News.

Кошелек

Опрос Finder, в котором участвовал 1001 респондент, показал, что 19% людей в супермаркетах, заправочных станциях, ресторанах или магазинах за последние три месяца хотя бы раз не смогли провести оплату. Журналисты пишут, что в пересчете на всеёнаселение Австралии это означает, что примерно 3,8 миллиона граждан уже столкнулись с последствиями высоких цен.

Еще 13% людей, принявших участие в опросе, сказали, что видели лично, как у кого-то другого из окружающих не прошла оплата на кассе из-за нехватки средств.

Опрос Finder также показал, что рекордные 37% австралийцев считают продукты питания одной из трех самых стрессовых статей расходов.