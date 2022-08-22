Улан-Батор, , 11:21 — REGNUM В понедельник, 22 августа, на главной площади Монголии начался фестиваль японо-монгольского танца «Млечный путь». Фестиваль организуется в рамках празднования 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Японией.

Более 160 артистов и других почетных гостей из Японии приехали для участия в фестивале, который впервые организуется в Монголии по инициативе Почетного консула и посла культуры Монголии в г. Токусима, Япония Каваучи Сиро.

В ходе фестиваля представляют танцевальные искусства Ава Одори и Ёсакой, которые являются частью японского народного искусства и культурного наследия.

Отметим, в 2022 году Монголия и Япония отмечают 50-летие установления дипотношений. В связи с этим 2022 год в Монголии объявлен «Годом дружбы и обмена среди детей и молодежи Японии и Монголии». Япония была одной из первых держав признавших МНР и установившей с ней дипломатические отношения в феврале 1972 года.