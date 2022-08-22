Красногорск, 22 августа, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Крупное производство сыра запустили в Дмитровском округе Московской области. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

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Уточняется, что новое предприятие будет производить каждый год 5,5 тыс. тонн и благодаря ему общий объем производства сыров в регионе вырастет на 25%.

Также указывается, что в самом большом в России роботизированном складе может созревать до шести тыс. тонн твердых сыров, первая продукция нового предприятия появится на прилавках уже через шесть месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа стало известно, что завод по производству морсов будет построен на территории Новосибирской области.