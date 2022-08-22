Якутск, , 12:59 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин 19 августа подписал распоряжение направить более 5,59 млрд рублей на компенсацию дополнительных расходов на строительство и реконструкцию аэропортов Якутии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Аэропорт Якутск Yks.aero

«Развитие малой авиации для такой огромной территории, как Якутия, является приоритетным направлением. Макроэкономическая ситуация в мире привела к удорожанию стоимости строительных материалов. Несмотря на это, все начатые ранее работы должны быть выполнены в срок. И благодаря поддержке федерального центра поставленные ранее задачи будут исполнены», — отметил глава Якутии Айсен Николаев в ходе двусторонней встречи с премьером Михаилом Мишустиным.

«Средства направлены на строительство аэропортового комплекса Мирный — 1 655 млн рублей, реконструкцию ИВПП-2 аэропорта Якутска — 738,3 млн рублей, аэропортов Белая Гора — 99,3 млн рублей, Вилюйск — 31, 6 млн рублей, Нерюнгри — 1 609, 3 млн рублей, Олекминск — 330,9 млн рублей, Сангар — 41,8 млн рублей, Депутатский — 119,1 млн рублей, Черский — 504,7 млн рублей, Усть-Нера — 400, 8 млн рублей, Хандыга — 59,9 млн рублей», — указано в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что до 2024 года в Якутии модернизируют 15 аэропортов, шесть из них будут работать обновлёнными уже в 2023 году. Работы на этих объектах идут хорошими темпами, но по некоторым из них есть отставание, написал в своём телеграм-канале глава республики Николаев.

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