Волгоград, , 11:38 — REGNUM Порядка 365 тысяч детей начнут обучение 1 сентября в Волгоградской области, сообщает 22 августа пресс-служба администрации региона.

1 сентября Дарья Антонова © ИА REGNUM

Это воспитанники детских садов и общеобразовательных школ. В первый класс пойдут более 27,5 тысячи ребят. Ещё около 120 тысяч студентов займут свои места в учреждениях среднего и высшего профессионального образования.

По данным властей, все учебные заведения региона готовы к началу нового учебного года. 1 сентября запланированы торжественные линейки.