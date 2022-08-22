Канберра, , 11:30 — REGNUM Тысячи австралийцев, нуждающихся в квалифицированной поддержке психического здоровья, вынуждены месяцами ждать попадания на приём к медикам, поскольку спрос на профессиональную медицинскую помощь намного превышает доступные услуги. Об этом 22 августа сообщил телеканал Nine News.

У психолога Цитата из сериала «Пациенты» США 2008-2010

Журналисты отмечают, что после пандемии коронавируса в Австралии возникла общенациональная нехватка психологов, что привело к тому, что многие называют «ментальным кризисом».

Ситуация ещё больше усугубляется ростом стоимости жизни в 2022 году, что заставляет всё больше и больше людей искать ограниченный объём предлагаемых услуг психиатров и психологов по низким ценам.

Более двух третей из 11 000 австралийцев, опрошенных для получения данных Австралийского индекса здравоохранения, сообщили, что ждали более 12 недель, чтобы получить психиатрическую помощь.