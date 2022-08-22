Казань, 22 августа, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Финансирование программы отдыха и оздоровления детей увеличат в Татарии на 327 млн рублей. Как заявила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, объем направленных средств составит в 2023 году 2 млрд 132 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

«В начале сезона мы столкнулись с определенными трудностями, значительным ростом цен на основные продукты питания, товары, работы услуги, тем не менее, в основном торги состоялись, летняя оздоровительная кампания проходит в штатном режиме», — сказала спикер, отметив, что руководством республики было поддержано предложение об увеличении нормативов программы отдыха и оздоровления детей на 18%.

По информации министерства по делам молодежи, в Татарии с начала оздоровительной кампании отдохнули более 152,2 тыс. человек в 1527 организациях всех форм отдыха, или 83% от летнего планового объема.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии в 2022 году не ограничен одномоментный заезд отдыхающих. Дети в течение суток могут заехать в загородный лагерь. При этом перерыв между сменами должен быть не менее двух дней. Во время отдыха разрешены массовые мероприятия с участием аниматоров, тренеров и других приглашенных лиц, но проводить их можно только на свежем воздухе.

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