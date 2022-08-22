Эль-Кувейт, 22 августа, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Власти Кувейта приняли решение о постепенном сокращении роли иностранных рабочих в экономике страны.

Xiquinho Silva Кувейт

Как сообщает Masry al-Youm, с таким заявлением выступила министр муниципалитета Кувейта Рана Аль-Фарис. По словам министра, первый этап кампании по сокращению числа трудовых мигрантов начнётся в сентябре 2022 года. Предполагается, что до конца года местные работодатели расторгнут контракты с 33% работников, не имеющих гражданства Кувейта.

К июлю 2023 году правительство Кувейта намеревается полностью избавиться от услуг иностранных рабочих. По оценке СМИ, данное решение в первую очередь касается рабочих из Египта. По различным оценкам, в Кувейте проживают от 700 тысяч до 1 миллиона египтян.