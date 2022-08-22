Москва, 22 августа 2022, 11:17 — REGNUM Российская теннисистка Камилла Рахимова поднялась с 108-го на 90-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 22 августа сообщается на сайте организации.
Ранее 20-летняя теннисистка выиграла турнир в Нью-Йорке. Сейчас она поднялась на наивысшую в своей карьере позицию в мировом рейтинге — её предыдущим рекордом было 95-е место.
Рейтинг WTA от 22 августа:
Ига Свёнтек (Польша) — 8 605 очков;
Анетт Контавейт (Эстония) — 4 580;
Мария Саккари (Греция) — 4 190;
Паула Бадоса (Испания) — 3 980;
Онс Жабер (Тунис) — 3 920;
Арина Соболенко (Белоруссия) — 3 470;
Симона Халеп (Румыния) — 3 255;
Джессика Пегула (США) — 3 201;
Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2 886;
Дарья Касаткина (Россия) — 2 795.