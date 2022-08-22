Москва, 22 августа, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Российская теннисистка Камилла Рахимова поднялась с 108-го на 90-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 22 августа сообщается на сайте организации.

(сс)Falkenpost Теннис

Ранее 20-летняя теннисистка выиграла турнир в Нью-Йорке. Сейчас она поднялась на наивысшую в своей карьере позицию в мировом рейтинге — её предыдущим рекордом было 95-е место.

Рейтинг WTA от 22 августа: