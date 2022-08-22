Канберра, 22 августа 2022, 11:26 — REGNUM Сейчас в Австралии поход в супермаркет может обернуться головной болью с учетом высокой инфляции. Однако в течение следующих нескольких месяцев может произойти некоторое облегчение для кошельков граждан, поскольку 22 августа крупнейшая сеть супермаркетов Woolworths объявила о сезонном снижении цен на «более 400 основных продуктов питания». Об этом сообщил телеканал Nine News.
Руководство Woolworths уже отметила, что эта инициатива сэкономит клиентам миллионы долларов. Снижение цен будет действовать с 24 августа по 29 ноября этого года.
Снизившиеся в цене продукты питания включают куриный фарш, растворимый кофе, сыр, хлеб, масло, витамины, йогурты, соусы и многие другие товары.
«Из-за более высокой стоимости жизни, которая ощущается во всех домохозяйствах в Австралии, мы знаем, что покупатели ищут более выгодные условия в своем магазине», — говорится в заявлении коммерческого директора Woolworths Пола Харкера.