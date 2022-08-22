Канберра, 22 августа, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Сейчас в Австралии поход в супермаркет может обернуться головной болью с учетом высокой инфляции. Однако в течение следующих нескольких месяцев может произойти некоторое облегчение для кошельков граждан, поскольку 22 августа крупнейшая сеть супермаркетов Woolworths объявила о сезонном снижении цен на «более 400 основных продуктов питания». Об этом сообщил телеканал Nine News.

Pixabay.com Продукты

Руководство Woolworths уже отметила, что эта инициатива сэкономит клиентам миллионы долларов. Снижение цен будет действовать с 24 августа по 29 ноября этого года.

Снизившиеся в цене продукты питания включают куриный фарш, растворимый кофе, сыр, хлеб, масло, витамины, йогурты, соусы и многие другие товары.

«Из-за более высокой стоимости жизни, которая ощущается во всех домохозяйствах в Австралии, мы знаем, что покупатели ищут более выгодные условия в своем магазине», — говорится в заявлении коммерческого директора Woolworths Пола Харкера.