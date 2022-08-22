Мельбурн, Австралия, , 11:23 — REGNUM 22 августа телеканал Nine News смог сообщить, что федеральная полиция Австралии арестовала самую крупную партию в история смертоносного наркотика. Запрещенные препараты были обнаружены внутри ящиков с боеприпасами, импортированных в Мельбурн (штат Мельбурн).

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Более 5 000 000 доз было изъято ещё зимой, когда сотрудники пограничной службы Австралии обнаружили внутри промышленного деревянного токарного станка, прибывшего из Канады в декабре 2021 года, 11 килограммов порошкообразного вещества и 30 килограммов других наркотиков.

Уличная стоимость наркотиков оценивается в 27 миллионов австралийских долларов или 18,6 млн долларов США.

Отмечается, что поскольку наркотики были спрятаны в оружейные ящики, которые были помещены в трёхтонный токарный станок, у полиции ушло две недели, чтобы безопасно извлечь запрещенные препараты.