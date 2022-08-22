Владивосток, , 15:45 — REGNUM В Приморье в рамках нацпроекта «Демография» продолжаются работы по обустройству современных площадок для занятий экстремальными видами спорта. В этом году новые места для катания на скейтбордах, роликах, велосипедах и самокатах появились уже в шести муниципалитета. Ещё в стольких же появятся до конца 2022 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Скейт-парк Марина Каширская © ИА REGNUM

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Восемь из 16 скейт-площадок различной комплектации уже построены в крае и его столице.

Так, во Владивостоке новые зоны для экстремальных видов спорта открыли по улицам Порт-Артурская, 48, Аллилуева, 5 и Олега Кошевого, 26. В настоящее время идёт строительство нового скейт-парка на территории общественного пространства «Семь сопок», где состоится первый чемпионат Дальнего Востока по скейтбордингу в дисциплине «Улица».

По словам президента краевой федерации скейтбординга Вероники Марновой, скейт-парк будет состоять из трех объединенных функциональных зон: стрит-секция, мини-рампа, флэт-зона для начинающих.

«Такая конфигурация позволит кататься на одной площадке как начинающим, так и райдерам более продвинутого уровня. Скейт-парк подойдет для скейтборинга, кикскутера, BMX и роликов. Конструкции спортивного сооружения будут выполнены из бруса и доски, облицованы ламинированной фанерой с антискользящим покрытием, на металлическом свайном основании. В рамках ВЭФ 4 сентября состоится торжественное открытие скейт-площадки, мастер-класс для начинающих и показательные выступления спортсменов. Обустройство современных площадок, которых ждало спортивное сообщество и любители, стало возможным благодаря нацпроекту», — пояснила Вероника Марнова.

Отмечается, что также памп-треки установили в Дальнегорске, Арсеньеве, Черниговке, Славянке и в поселке Пограничный.

«Практика показала, что открытые скейт-площадки сразу же набирают популярность и не простаивают. Они становятся местом притяжения молодёжи и любителей экстрима. До конца года такие площадки появятся в Лесозаводске, Партизанске, Лучегорске, Фокино, селах Гвоздево, Александровка и Анучино. Общественники следят за исполнением нацпроектов, главное, чтобы использовались качественные материалы, чтобы площадки отвечали всем требованиям комфорта и безопасности и действительно были востребованы. В этом случае нареканий нет — обеспечение населения спортивными объектами в приоритете», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Артёме Приморья в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» завершается реконструкция центрального детского парка.