Минск, 27 июня, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин 27 июня приехал в Белоруссию. Это во время церемонии вручения погон высшему офицерскому составу республики подтвердил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщила его пресс-служба.

Иван Шилов ИА Регнум ЧВК «Вагнер»

«Гарантии безопасности, как он (президент России Владимир Путин. ― Прим. ред.) вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолёте. Да, действительно, он сегодня в Белоруссии», ― сказал белорусский лидер.

Лукашенко также добавил, что министр обороны республики Виктор Хренин заявил, что ему бы такое подразделение в армии не помешало.

«Я согласен. Разговаривай с ними», ― отметил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с предпринимателем Евгением Пригожиным с колонной военной техники вошла в Ростов-на-Дону, после чего часть формирований выдвинулась в сторону Москвы.

Путин назвал случившееся попыткой совершения мятежа и подчеркнул, что власти не допустят раскола в стране. Он призвал бойцов сложить оружие.

По согласованию с российским лидером Лукашенко поучаствовал в переговорах с Пригожиным и добился деэскалации. ЧВК прекратила движение в сторону Москвы и покинула Ростов-на-Дону.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ждёт бойцов ЧВК «Вагнер» после заключённого с предпринимателем Евгением Пригожиным соглашения. По его словам, глава государства обозначил для них несколько вариантов дальнейших действий. Это подписание контракта с Минобороны, возвращение домой к семьям или возможность отправиться в Белоруссию.

Он также добавил, что военные из ЧВК «Вагнер», участвовавшие в минувших событиях, не будут подвергаться преследованию.

Во время обращения к россиянам 26 июня Путин назвал бойцов «Вагнера» патриотами, доказавшими это на поле боя, и поблагодарил их за то, что они остановились, не допустив пролития крови. Также глава государства выразил благодарность всем россиянам, которые продемонстрировали сплочённость и осудили мятеж. Отметил президент и заслуги военных и силовых структур, которые остались верны присяге, народу и отечеству и предотвратили хаос и гражданскую войну.