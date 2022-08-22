Москва, , 18:49 — REGNUM Малый и средний бизнес в России стал предметом не только пристального внимания общества и власти, но и объектом изучения процессов, происходящих в этом секторе отечественной экономики. На этот счет Автономная некоммерческая организация (АНО) «Национальные приоритеты» опубликовала итоги первого в России Национального ренкинга «Наш вклад», в котором дана оценка вкладу бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов. Одним из них является национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», социальные программы по которому были представилены семью компаниями и некомерческими организациями АНО «Национальные приоритеты» планирует ежегодно выпускать такой ренкинг и публиковать его итоги в федеральных СМИ и на сайте проекта.

Итоги первого в России Национального ренкинга «Наш вклад» Цитата сайта рэнкинг. национальныепроекты. рф

Ренкинг, проще говоря, список объектов, или как в нашем случае, компаний и НКО, которые можно упорядочить по определенному показателю. В отличие от рейтинга, в основе которого лежит субъективная оценка, ренкинг в большей степени относится к статистическим данным с обязательной объективностью результата ранжирования.

Национальный ренкинг «Наш вклад» учитывает вклад бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов. Участники ренкинга ранжируются по пяти категориям: госкорпорации, крупный, средний, малый бизнес и некоммерческие организации.

Заявки оцениваются по определенным критериям. Прежде всего, на соответствие целям и задачам национальных и федеральных проектов, признание экспертов, наличие отраслевых или индустриальных премий, а также вхождение в группу лидеров ESG-индекса РСПП «Вектор устойчивого развития». Учитывается еще и позитивный социально-экономический эффект, оказываемой программой в регионе присутствия.

Партнерами проекта выступают такие авторитетные общественные организации, как РСПП, Форум Доноров, Международная премия #МыВместе, Деловая Россия, Ассоциация менеджеров России и КПМГ.

Всем финалистам Национального ренкинга «Наш вклад» присваивается статус «Партнер национальных проектов». В числе финалистов ренкинга оказались социальные проекты, соответствующие целям и задачам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В основном, представленные программы решают задачи развития социального предпринимательства через разнообразные образовательные и акселерационные форматы.

Так, Международная лаборатория социального предпринимательства ВЭИА вошла в число финалистов ренкинга с акселерационной программой для социальных предпринимателей. В настоящее время этот проект, в котором участвовали более 200 человек, реализован в Липецке, Томске, Калининграде, Оренбурге и Пензе. А в Калининграде, Симферополе и Воронеже проведены обучающие программы для руководителей НКО по трудоустройству людей с ограниченными возможностями.

Финалистом ренкинга также стала «Школа социального предпринимательства» из АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК). В 2022 году школа отмечает свой 10-летний юбилей. Программы поддержки малого и среднего бизнеса реализуется по всей России от Мурманска до Приморья. СУЭК выделяет победителям конкурсов, проводимых в рамках «Школы социального предпринимательства» на развитие собственного дела гранты от 70 до 300 тысяч рублей. Для развития малого бизнеса эти деньги совсем не лишние.

АНО ПСП «Лаборатория социального развития», проект которой «Поддержка и развитие социального предпринимательства» также стал финалистов ренкинга, реализует свою крупную региональную программу в Центральном федеральном округе. В списке территорий присутствия — Орловская, Владимирская, Тульская, Ярославская и Тверская области. Только в прошлом году в этих регионах было проведено три межрегиональных форума по теме социального предпринимательства с участием более 800 человек в формате офлайн и более 10 тысяч человек в удаленном режиме.

Результаты Национального ренкинга «Наш вклад» показали, что теперь не только государство через реализацию национальных проектов, но и сам бизнес и некоммерческие организации активно включаются в развитие малого и среднего бизнеса.

«Компаниям из категории МСП, которые смогли пережить пандемию, удалось выработать механизмы работы в условиях кризиса. Это касается как оптимизации расходов и построения замещающих цепочек поставок, так и освоения новых каналов сбыта. Именно в два пандемийных года произошло формирование повышенного спроса на услуги социального характера. В этот же период правительство создало реестры социально ориентированных НКО, которым были направлены меры господдержки.

Экономические условия санкционного 2022 года во многом схожи с предыдущими двумя годами. Именно этим обусловлена активность некоммерческих организаций и предприятий малого и среднего бизнеса, оказывающих услуги в социальной сфере», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области, член генерального совета «Деловой России» Александр Хаминский.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.