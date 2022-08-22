Москва, 22 августа, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Малый и средний бизнес в России стал предметом не только пристального внимания общества и власти, но и объектом изучения процессов, происходящих в этом секторе отечественной экономики и за ее пределами. Основной целью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство"является поддержка бизнеса на всех этапах его развития: от стартовой идеи до развития и масштабирования. Благодаря реализации национального проекта мы наблюдаем устранение административных барьеров для бизнеса и популяризацию самого образ предпринимателя. В этом процессе активное участие принимает и сам бизнес, что подтверждают результаты Национального рэнкинга «Наш вклад».

Цитата сайта рэнкинг. национальныепроекты. рф Итоги первого в России Национального ренкинга «Наш вклад»

На этот счет Автономная некоммерческая организация (АНО) «Национальные приоритеты» является инициатором и оператором Национального рэнкинга «Наш вклад». Партнерами проекта выступают такие авторитетные общественные организации, как РСПП, Форум Доноров, Международная премия #МыВместе, Деловая Россия, Ассоциация менеджеров России и КПМГ.

Национальный рэнкинг «Наш вклад» учитывает вклад бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов. Участники рэнкинга ранжируются по пяти категориям: госкорпорации, крупный, средний, малый бизнес и некоммерческие организации.

Верификация программ социальной ответственности проходит в несколько этапов: через партнеров рэнкинга, обеспечивающий отбор лучших социальных практик; через Экспертный совет АНО «Национальные приоритеты», рассматривающий представленные социальные программы на соответствие целям и задачам национальных и федеральных проектов; через глав субъектов РФ, оценивающие позитивный социально-экономический эффект программ в регионах присутствия.

Всем финалистам Национального рэнкинга «Наш вклад» присваивается статус «Партнер национальных проектов». В число финалистов рэнкинга вошли социальные проекты, соответствующие целям и задачам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В основном, представленные программы решают задачи развития социального предпринимательства через разнообразные образовательные и акселерационные форматы.

Так, Международная лаборатория социального предпринимательства ВЭИА вошла в число финалистов рэнкинга с акселерационной программой для социальных предпринимателей. В настоящее время этот проект, в котором участвовали более 200 человек, реализован в Липецке, Томске, Калининграде, Оренбурге и Пензе. А в Калининграде, Симферополе и Воронеже проведены обучающие программы для руководителей НКО по трудоустройству людей с ограниченными возможностями.

Финалистом рэнкинга также стала «Школа социального предпринимательства» из АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК). В 2022 году школа отмечает свой 10-летний юбилей. Программы поддержки малого и среднего бизнеса реализуется по всей России от Мурманска до Приморья. СУЭК выделяет победителям конкурсов, проводимых в рамках «Школы социального предпринимательства» на развитие собственного дела гранты от 70 до 300 тысяч рублей. Для развития малого бизнеса эти деньги совсем не лишние.

АНО ПСП «Лаборатория социального развития», проект которой «Поддержка и развитие социального предпринимательства» также стал финалистов рэнкинга, реализует свою крупную региональную программу в Центральном федеральном округе. В списке территорий присутствия — Орловская, Владимирская, Тульская, Ярославская и Тверская области. Только в прошлом году в этих регионах было проведено три межрегиональных форума по теме социального предпринимательства с участием более 800 человек в формате офлайн и более 10 тысяч человек в удаленном режиме.

АНО «Национальные приоритеты» планирует ежегодно выпускать такой рэнкинг и публиковать его итоги в федеральных СМИ и на сайте проекта.