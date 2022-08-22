Канберра, , 11:19 — REGNUM Опубликованные 22 августа результаты опроса аналитического центра The Australia Institute показали, что большее число австралийцев боится, что Китай нападет на Австралию, чем жители Тайваня верят, что Китай нападет на остров. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам аналитиков, результаты, названные «поразительными», частично связаны с риторикой «войны», которую проецируют некоторые политические деятели.

Австралийский институт опросил две группы из 1000 человек каждая (в Австралии и на Тайване) во время напряженности в Тайваньском проливе в августе после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила остров. Почти каждый десятый гражданин Австралии считал, что вторжение произойдет «скоро», по сравнению с каждым 20 жителем Тайваня.

Опрос показал, что чуть больше австралийцев (85%), чем тайванцев (80%), считают Китай агрессивным.