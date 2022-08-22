Махачкала, 22 августа, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов навестил в больнице раненых, получивших травмы в результате крупного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в ночь на 20 августа в Ногайском районе. Среди них девятилетний ребенок, которому 28 августа исполнится десять лет. Несмотря на свое состояние, которое врачи так же, как и состояние остальных четверых пострадавших, определили как стабильно тяжелое, мальчик держится хорошо.

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Это отметил и премьер-министр, назвав его настоящим дагестанским мужчиной и взяв под личную опеку, сообщили в пресс-службе администрации правительства.

«Поразил один из пострадавших — десятилетний Саид, который хорошо держится, у него настоящий дагестанский дух, мы <…> берем его под личную опеку и контроль, чувствуется, что в мальчике заложены все те качества, которые должны быть у настоящего дагестанца», — заявил Абдулмуслимов.

Как ранее сообщалось, власти Дагестана решили оказать финансовую помощь пострадавшим в ДТП, также будет оказана поддержка семьям погибших. Напомним, в ночь на 20 августа в Ногайском районе Дагестана микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате погибли на месте восемь человек, еще пятеро доставлены в больницу. Известно, что все они ехали на свадьбу в соседний Ставропольский край.