Благовещенск, 22 августа, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Демографическая ситуация в амурской области продолжает ухудшаться. Во всех муниципалитетах региона в первом полугодии 2022 году уменьшалось количество населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 августа в пресс-службе территориального органа федеральной службы государственной статистики по Приамурью.

Иван Шилов ИА REGNUM Демографический кризис

Читайте также: Естественный прирост населения зафиксирован в двух регионах ДФО

«В I полугодии 2022 года увеличились масштабы демографической убыли — за 6 месяцев жителей области стало меньше на 4,7 тыс. человек, или на 0,61%. Убыль населения отмечалась во всех муниципальных образованиях, за исключением городского округа г. Циолковский и Благовещенского муниципального района», — отметили в амурстате.

При этом темпы оттока населения увеличиваются. Так, за аналогичный период в 2021 году регион покинули 4,1 тыс. человек или 0,53%. Всего в Приамурье живут 767,8 тыс. человек. Количество населения уменьшается по двум причинам: на 55% из-за превышения смертности над рождаемостью, на 45% — из-за миграции.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году естественный прирост населения зафиксирован в Якутии и на Чукотке. Остальные регионы Дальнего Востока показали естественную убыль населения.