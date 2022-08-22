Нарьян-Мар, 22 августа, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В столице Ненецкого автономного округа шестилетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, сообщает СУ СКР по Архангельской области и НАО.

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ЧП произошло накануне вечером, 21 августа. По предварительным данным, девочка играла в телефоне, сидя на подоконнике при открытом окне. Мама с подругой и дочерью последней находились на кухне.

Ребенок с различными травмами был доставлен в местную больницу и прооперирован. По факту случившегося следователи начали проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, В Архангельске семилетний мальчик выжил после падения из окна восьмого этажа.