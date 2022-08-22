Мелитополь, 22 августа, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В День флага в Мелитополе подняли триколор России, сообщает 22 августа RT.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

В торжественной церемонии принял участие мэр и представители молодёжных организаций.

Как рассказали журналисты телеканала, в ходе церемонии внуку ветерана Великой Отечественной войны Ивана Шевченко вручили боевые награды его деда, участвовавшего в штурме Берлина.

Иван Шевченко имеет ряд государственных наград и личную благодарность от Иосифа Сталина. После 2014 года его награды, хранившиеся в одном из школьных музеев, пропали.