Соледар, ДНР, 22 августа, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Командиры 93 бригады ВСУ приказали разоружить и оставить в окопах солдат, отказавшихся стоять на позициях без огневой поддержки, рассказал 22 августа в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

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Указанная бригада стоит в Соледаре (Донецкая республика). 19 августа союзные силы вошли на территорию города и начали освобождать его от ВСУ.

«Бригада постоянно несет потери. Когда они попросили поддержку огнем, их же артиллерия ударила по ним. За отход приказали расстреливать. Неудавшиеся защитники решили придать гласности всю тяжесть своего положения», — рассказал военкор.

Режим Зеленского относится к солдатам, как к мясу, и чем быстрее в ВСУ это поймут и помогут снести нынешний киевский режим, тем больше их собственных солдат останется в живых, добавил Руденко.