Москва, 22 августа, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Пока юань только начинает свою экспансию на международный рынок: далеко не все контрагенты готовы и умеют работать с ним, отсутствует инфраструктура. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 августа заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал тот факт, что РФ поднялась на третье место в мире по использованию китайской валюты в международной торговле.

Юань

«С одной стороны, замещение доллара и евро заметно снижает все санкционные риски, связанные с использованием валюты. Угрозы заморозки активов и другие ограничения применительно к юаню радикально ниже, они практически отсутствуют, — сказал Хестанов. — С другой стороны, такое сильное смещение интересов в сторону юаня несколько ограничивает выбор потенциальных торговых партнеров. Пока юань только начинает свою экспансию на международный рынок: далеко не все контрагенты готовы и умеют работать с ним, отсутствует инфраструктура».

Но, как уточнил Хестанов, учитывая, что у России заметно растет товарооборот с Китаем, это ограничение будет иметь довольно умеренное значение.

«Так что позитива в этом больше», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ готовится в тестовом режиме начать покупки юаня вместо доллара и евро в рамках бюджетного правила.