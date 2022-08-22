Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга, которые ранее взяли земельные участки в аренду под огороды, смогут выкупить их в собственность. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе городского комитета имущественных отношений (КИО).

В огороде Екатерина Шилкина © ИА REGNUM

Заявления на выкуп смогут подать те граждане, которые заключили арендные договоры с КИО до 12 апреля 2022 года. Условием для подачи заявление на получение участка в собственность является отсутствие неустранённых нарушений законодательства при использовании земельного участка.

Стоимость участков будет определена на основе положений статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации и равна 100% от его кадастровой стоимости. Но она не распространяется на членов огородничеств и огороднических некоммерческих товариществ, которые используют участки в границах огородничества.

Для подачи заявлений необходимо собрать пакет документов и обратиться с ним в районные агентства ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» по месту расположения земельного участка. Также документы можно направить почтой на адрес 191 144, Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 20, литера А, Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга.