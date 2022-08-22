Челябинск, 22 августа, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Челябинске проводится проверка в отношении 23-летней женщины, дети которой упали с балкона. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Ход проверки находится на контроле прокурора. Кроме того, полицейские составили в отношении дамы протокол по ст. 5.35 КоАП РФ. Она предусматриваешь небольшие штрафы за неисполнение законными представителями детей обязанностей по содержанию и воспитанию.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл ночью 21 августа. Пятилетняя девочка и трёхлетний мальчик упали с третьего этажа. Их госпитализировали.