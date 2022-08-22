Таллин, , 11:06 — REGNUM

Рост цен

Индекс цен производителей промышленной продукции в Эстонии в июле 2022 года повысился по сравнению с тем же периодом 2021 года на 29%. Об этом сообщил Департамент статистики страны со ссылкой на собственные данные.

По словам аналитика департамента Гермо Валгенберга, прежде всего на индекс за год повлияло повышение цен в производстве электро- и теплоэнергии, в деревообработке, а также в производстве изделий из древесины, продуктов питания и изделий из металла.

«В обрабатывающей промышленности повышение цен составило 20,3%, в том числе в производстве продуктов питания — 25,1%», — добавил Валгенберг. По сравнению с июлем 2021 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 26,8%. По сравнению с тем же месяцем 2021 года индекс цен на импортную продукцию повысился на 28,7%.

Индекс цен на экспортную продукцию в июле повысился по сравнению с июнем на 0,4%. Более всего повысились цены электроэнергии, цены в горнодобывающей промышленности и цены изделий из древесины. При этом наиболее снизились цены нефтепродуктов, изделий из металла и сельскохозяйственной продукции.

Индекс цен на импортную продукцию в июле увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5%.