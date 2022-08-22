Керчь, Крым, , 11:06 — REGNUM Жительница Керчи заплатит штраф в 30 тысяч рублей за ряд публикаций в соцсетях, дискредитирующих использование Вооружённых сил Российской Федерации. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба Керченского городского суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

46-летняя жительница Керчи с 13 мая по 24 июня в соцсети размещала публикации, которые дискредитировали действия российских военнослужащих.

Решением судьи Керченского горсуда женщина признана виновной в совершении административного правонарушения, ей назначено наказание в виде административного штрафа в 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Крыму оштрафовал посетителя местного кафе, заказавшего песню в сопровождении националистического клипа.