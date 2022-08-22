Москва, 22 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Британская телекомпания BBC объяснила исчезновение некоторых сериалов её производства из российских онлайн-кинотеатров. Об этом 22 августа пишет РБК.

Tim Loudon BBC

«Мы прекратили лицензирование контента для российских пользователей», — заявили изданию в компании.

Ранее пользователи «Кинопоиска» обратили внимание, что из сервиса пропали некоторые шоу. Среди них оказались «Улица потрошителя», «Мисс Марпл», «Война и мир», «Гордость и предубеждение» — однако всё ещё доступны сериалы BBC «Доктор Кто», «Тюдоры», «Мерлин», «Убивая Еву» и другие.