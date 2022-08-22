Ростов-на-Дону, 22 августа, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Действующий генеральный директор АО «Ростовводоканал» Михаил Поркшеев попал под уголовное преследование. Его заподозрили в хищении 5 млн рублей у крупной организации.

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Информация о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении Поркшеева официально не подтверждена. Однако об этом уже заявили источники портала 161.ru в правоохранительных органах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года властям Ростова-на-Дону удалось добиться смены главы ресурсоснабжающего предприятия. Генеральным директором был избран Михаил Поркшеев, о чём свидетельствовала запись в едином государственном реестре юридических лиц.

Напомним, Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему генеральному директору «Ростовводоканала» Дмитрию Кубраку, обвиняемому в мошенничестве. Мужчина признан виновным в хищении 2,5 млн рублей.

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