Париж, 22 августа, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарменен представил некоторые статистические данные о причастности иностранцев к преступлениям, сообщает Le Figaro.

Economie.gouv.fr Жеральд Дарманен

По словам главы МВД Франции, 48% людей, арестованных за правонарушения в Париже, 55% в Марселе и 39% в Лионе, являются иностранцами.

«Конечно, иностранец по своей природе не правонарушитель. Но очевидно, что у нас есть проблема», — заявил Жеральд Дарманен, добавив, что «иностранец, совершивший серьезное правонарушение, должен быть выслан, потому что он плюет на землю, которая его приветствует».

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что хочет еще решительнее бороться с правонарушениями.