Москва, 22 августа, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Хотелось бы задать несколько вопросов господину Шольцу об отсутствии угрозы НАТО для России, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«1. Если НАТО не представляет угрозы для России, то представляет ли угрозу то оружие, которое они отправляют на территорию бывшей УССР, из которого убивают российских солдат?

2. Это общее мнение НАТО и если да, то почему британские высшие генералы готовят своих солдат для отправки на территорию бывшей УССР и предупреждают об этом население?

3. Знает ли господин Шольц расстояние от прибалтийских портов, куда заходят боевые корабли НАТО с мощным ракетным оружием до нашего Калининграда?

Оно чрезвычайно мало и любая провокация приведёт к взаимным ударам, которые остановить невозможно.

4. И зачем нужно было принятие Финляндии и Швеции (которые были до сих пор нейтральными) в состав НАТО, если альянс не угрожает России?

Подумайте на досуге над этими вопросами, господин Шольц, прежде чем ещё раз сказать глупость», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что НАТО никогда не было угрозой для России.

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