Донецк, 22 августа, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Применение киевской армией химического оружия не вызывает ни малейшего удивления, отметил в своем телеграм-канале 22 августа военкор Влад Лобаев.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

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20 августа в министерстве обороны России заявили, чтоа фоне военных поражений в Донбассе и других регионах режимом Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ — в частности, ботулотоксина.

«Мы понимали, что скоты без тормозов и барьеров прибегнут к данному способу. Вопрос времени, не более того», — отметил военкор.

Не имея возможности победить российскую армию на поле боя, ВСУ будут все чаще пускать в ход террор и диверсии, тем более что СМИ Запада «им давно все заочно простили», так что бойцам на передовой следует быть особенно внимательными, добавил Лобаев.