Белгород, , 15:48 — REGNUM Сервис Карты болельщика запустили в многофункциональных центрах «Мои документы» в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе правительства региона.

Проверка Fan ID на входе Алексей Колчин © ИА REGNUM

Теперь в белгородских МФЦ посетители спортивных соревнований могут оформить «паспорт болельщика». Он необходим для покупки билетов и абонементов, а также для посещения матчей в некоторых городах России. Карта выпускается отдельно на каждого человека, в том числе на детей до 14 лет, в электронном виде и после оформления в личном кабинете Госуслуг будет сформирован уникальный QR-код.

Заявление на Карту болельщика можно оформить и самостоятельно на сайте Госуслуг.