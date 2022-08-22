Уфа, , 11:17 — REGNUM Объем строительства жилья за семь месяцев 2022 года увеличился на 10,3% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года в Башкирии. Об этом 22 августа сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на совещании правительства республики в центре управления регионом.

Строительство жилья Inginstroy.ru

Он отметил, что в республике с января по июль текущего года было введено в эксплуатацию свыше 1,6 млн кв. метров жилья, что на 10,3% больше, чем за семь месяцев прошлого года.

Премьер-министр сообщил, что в данный момент Башкирия занимает второе место в Приволжском федеральном округе по этому показателю.

«Неплохие темпы. В 2022 году перед нами стоит достаточно высокая планка — необходимо сдать 2,98 млн кв. метров жилья, а к 2030 году выйти на 4 млн кв. метров. При всей динамике прошлого года и семи месяцев текущего года, хочу заметить: задача сложная. Поэтому здесь по многим направлениям предстоит провести определённую работу, и поддержать застройщиков и население, которое вносит большой вклад в эти результаты, строит себе жилье и улучшает нашу статистику», — подчеркнул Назаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии цена квартир в новостройках выросла за минувшие полгода на 21,9%.

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