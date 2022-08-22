Берлин, 22 августа, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Бывший посол киевского нацистского режима в Германии Андрей Мельник рекомендовал своему преемнику вести двойственную стратегию, выстраивая отношения с политиками ФРГ, пишет Welt.

Посольство Украины в Германии Андрей Мельник

«Ему (преемнику) нужно будет как можно скорее проявить себя в качестве дипломата, то есть быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии [к бывш. УССР], особенно с учетом усталости от конфликта», — заявил Мельник.

Кроме того, по мнению Мельника, преемнику надо продолжать резкую линию, которую вел бывший представитель киевского режима в Германии.

«С другой стороны, я считаю, что ему не остается ничего, кроме как быть неудобным и резким, постоянно бросая вызов вялой немецкой политической элите. Для него будет геркулесовой задачей проложить себе путь через берлинские политические джунгли без какого-либо испытательного периода», — заключил Мельник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский принял решение об увольнении посла этой страны в ФРГ Андрея Мельника. Он покинет свой пост в сентябре.

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