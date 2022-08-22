Чебоксары, 22 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В трёх районах Чувашии, пострадавших от урагана 27 июня, снят режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Данное распоряжение подписано главой Чувашии Олегом Николаевым, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

Межмуниципальный режим ЧС действовал в республике с 30 июня на территориях Ибресинского, Канашского и Комсомольского районов, которые 27 июня оказались в эпицентре ураганного ветра с ливнями. Данный режим был введён для органов управления и сил территориальной подсистемы республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с региональным уровнем реагирования.

Как следует из документа, решение об отмене режима ЧС было подписано 20 августа. В тот же день распоряжение вступило в силу.

Напомним, 2 августа чувашские власти заявили, что пострадавшим от урагана жителям Чувашии начали перечислять единовременные выплаты. Они предусмотрены для 465 жителей Комсомольского, Ибресинского и Канашского районов, в том числе для семи и трёх человек — соответственно в размере 50 тыс. и 100 тыс. рублей в связи с частичной и полной утратой имущества. Остальным выплачивается по 10 тыс. рублей.

По расчётам властей, на данные цели из республиканского бюджета перечислят 5,3 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM , 20 августа из резервного фонда правительства Чувашии выделена дополнительная помощь пострадавшим гражданам Канашского и Комсомольского районов в размере соответственно 1030 тыс. рублей и 80 тыс. рублей.