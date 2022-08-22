Симферополь, 22 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Ультимативное заявление В. Зеленского об отказе Киева от мирных переговоров в случае судебного процесса в ДНР над военнослужащими с территории бывшей УССР является тупиковым и бесполезным. Об этом заявил РИА Новости глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Мне очень жаль, что Зеленский пытается разговаривать с Россией в ультимативном тоне. Сегодня у него такая ситуация, из которой тон ультиматумов не имеет выхода. Но, похоже, он не собирается его искать», — цитируют Форманчука РИА Новости.

Он подчеркнул, что Зеленский стал заложником своей собственной политики, которая привела к военному конфликту. Сейчас, отмечает эксперт, Зеленский загнан в угол, и ультимативными заявлениями пытается демонстрировать «какую-то уверенность». Однако, подчеркнул Форманчук, эта бесполезные и тупиковые действия. Переговоры с Зеленским возможны, уверен глава крымской ОП, лишь при его согласии подписать акт о капитуляции.

Ранее Зеленский в очередном видеообращении заявил «последней черте», после которой он откажется от переговорного процесса с Россией.