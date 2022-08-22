Цена газа в Европе превысила $2800. Полноценно моется, похоже, только Шольц
Лондон, 22 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Известие о том, что цены на газ в Европе превысили 2,8 тыс. долларов за тысячу кубометров, иронично прокомментировал в своем телеграм-канале 22 августа зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев:
«Газ — 2800$ за тысячу кубометров. Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде. Что будет с ценой в конце года? 3000$? 4000$? Кто больше, господа?».
Напомним, ранее Медведев публиковал комбинацию лучших способов оставления Европы без газа:
1. Заморозить «Северный поток-2».
2. Заморозить активы Центрального Банка России.
3. Заявить об отказе от российского газа в ближайшие пару лет.
4. Отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта.
5. Провести обыски в офисах «Газпрома» в Германии.
По мнению зампреда Совбеза РФ, эта «восхитительная комбинация», судя по росту цен на газ, почти получилась у европейских политиков.
Как сообщало ИА REGNUM, о том, что цены на газ превзошли отметку 2800 американских долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов биржи ICE (Лондон).
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