Найроби, 22 августа, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Цены на азотные удобрения, обеспечивающие до двух третей питательных веществ, необходимых для выращивания сельскохозяйственных культур, выросли вслед за ценами на природный газ, сообщает 22 августа Financial Times.

2DU Kenya 86 Сельское хозяйство. Кения

Сельхозпроизводители по всему миру сократили использование удобрений из-за их подорожания, и это грозит сокращением производства продовольствия и углублением глобального продовольственного кризиса. По мнению аналитиков, больше всего пострадают мелкие фермеры в Африке — самом бедном континенте мира.

Африканские страны, как правило, используют меньше удобрений, чем другие регионы мира, однако рост цен повлияет на них сильнее, полагают аналитики. Некоторые страны, такие как Камерун, в значительной мере зависят от импорта российских удобрений.

«Для Африки уменьшение того небольшого объема удобрений, которое традиционно применяется в стране, окажет непропорционально большое влияние на производство сельскохозяйственных культур, что приведет к нехватке продовольствия, которая усугубляется нынешними засухами», — говорит Уилл Оснато, аналитик по сырьевым товарам платформы по сбору и анализу данных в области сельского хозяйства Gro Intelligence.

Перебои с поставками основных товаров, включая удобрения, на фоне пандемии коронавируса и засухи во многих африканских регионах могут привести к общественным беспорядкам.

В некоторых странах, таких как Кот-д’Ивуар и Камерун, цены на удобрения с февраля 2022 года выросли более чем на 50%, по данным голландской некоммерческой организации IDH.

«Создался огромный, огромный кризис продовольственной безопасности в Африке к югу от Сахары», — сказал директор IDH по Африке Джонас Мва Мва.

По прогнозам Gro Intelligence, высокие цены на удобрения приведут к тому, что объем производства сельхозпродукции в Африке снизится на 12 процентов.

В рамках чрезвычайной программы по производству продовольствия на сумму 1,5 млрд долларов, утвержденной в начале 2022 года, Африканский банк развития предоставит удобрения 20 млн мелких фермеров по всему континенту в течение следующих четырех вегетационных сезонов.

Некоторые производители удобрений, включая норвежскую компанию Yara и марокканскую OCP, предложили скидки африканским фермерам. OCP заявила о бесплатной передаче 180 000 тонн удобрений мелким фермерам в странах южнее Сахары и поставке еще 370 000 тонн со скидкой, чтобы помочь более чем 4 млн фермеров в Африке.

Однако даже с учетом скидок цены все равно остаются выше прошлогодних и недоступны для многих фермеров. «Говоря откровенно, в карманах у фермеров пусто», — сказал Мва Мва.

Соучредитель африканской агротехнической компании Farmerline Аллоизиус Атта предупредил, что снижение урожайности приведет к росту цен на продовольствие и усилению зависимости от импорта в обеспечении продовольственной безопасности. «Еды может не хватить на всех, — сказал он. — Сейчас ситуация куда серьезнее, чем когда-либо раньше».