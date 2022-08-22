Берлин, 22 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Бывший посол киевского режима в Берлине Андрей Мельник покинет Германию 14 октября, об этом сам дипломат рассказал 22 августа изданию Die Welt.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

Мельник, который был послом в Германии на протяжении восьми лет, дал напутствие будущему преемнику. Новый посол, по его словам, должен быть «милым и в то же время неудобным».

«Я должен быть в Киеве 15 октября, вероятно, для того, чтобы занять новый пост в министерстве иностранных дел», — сказал Мельник.

Дипломат, отвечая на соответствующий вопрос, допустил, что его могли уволить за высказывания о нацистском коллаборанте Степане Бандере. Ранее он заявлял, что многие пока «не готовы предметно обсуждать» личность и действия Бандеры.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла в Германии 9 июля. Дипломат известен скандальными высказываниями, например, в мае он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».

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