Сеул, 22 августа, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Темпы роста экономики Южной Кореи в 2022 году составят 2,4%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского института экономических исследований (KERI).

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По сравнению с предыдущим прогнозом, показатель сократился на 0,1%.

Эксперты отмечают, что пересмотр прогноза связан с замедлением темпов роста южнокорейской экономики и снижением потребления ввиду высокой инфляции.

Ожидается, что по итогам года объём инвестиций в производственные мощности сократится на 2,8% в связи со сбоями в глобальной цепочке поставок и ухудшением экономической ситуации в крупнейших странах мира.

Предполагается, что к концу года инфляция составит 5,3%, что станет самым высоким показателем за последние 20 лет. Экспорт увеличится на 4,1%.