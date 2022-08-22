Москва, 22 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Автомобили на газомоторном топливе представляются наиболее перспективными для ряда регионов России, нежели электромобили. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 августа заявил профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Михаил Аким.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

«Прогнозы о том, что доля электромобилей на российском рынке будет расти [темпами, которые обозначены в Стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года], выглядят маловероятными, — сказал он. — Крайне ограниченный размер рынка не может позволить распыляться между разными технологиями и направлениями. В мире не сохранилось независимых автомобильных компаний, которые могли бы выпускать конкурентоспособную продукцию при масштабах производства до 200-500 тыс. Таким образом, [запланированный в Стратегии развития автомобильной промышленности] рост производства до 15% или до 217 тысяч штук в год к 2030 году представляется несколько неправдоподобным».

Аким подчеркнул, что рост доли электромобилей на российском рынке будет определяться большим количеством социально-экономических факторов.

«В странах, не обладающих собственными запасами нефти и активно развивающих ВИЭ, распространение электромобилей, очевидно, предопределяется возможностью сокращения затрат на нефтепродукты, уменьшением зависимости от поставщиков нефти и, конечно, задачами экологизации при возможности сокращения затрат на уровне потребителя, — сказал профессор. — В случае российского рынка первые две задачи не актуальны, так как страна является крупнейшим производителем нефти и нефтепродуктов, а сокращение затрат для потребителя будет определяться доступностью электромобилей».

По его словам, рост доли электромобилей на российском рынке потребует создания дорогостоящей инфраструктуры — то есть сети заправочных (зарядных) станций, что для ряда регионов с учетом российских расстояний и географической специфики может быть ограничивающим фактором.

«Автомобили на газомоторном топливе представляются наиболее перспективными для ряда регионов, с учетом наличия существующих производств, инфраструктуры и громадных ресурсов газа в стране», — также добавил эксперт.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, насколько дорогостоящим процессом может оказаться для РФ создание собственного электромобилестроения.