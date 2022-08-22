Какими темпами в РФ будет расти доля электромобилей? Прогнозы эксперта
Москва, 22 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Автомобили на газомоторном топливе представляются наиболее перспективными для ряда регионов России, нежели электромобили. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 августа заявил профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Михаил Аким.
«Прогнозы о том, что доля электромобилей на российском рынке будет расти [темпами, которые обозначены в Стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года], выглядят маловероятными, — сказал он. — Крайне ограниченный размер рынка не может позволить распыляться между разными технологиями и направлениями. В мире не сохранилось независимых автомобильных компаний, которые могли бы выпускать конкурентоспособную продукцию при масштабах производства до 200-500 тыс. Таким образом, [запланированный в Стратегии развития автомобильной промышленности] рост производства до 15% или до 217 тысяч штук в год к 2030 году представляется несколько неправдоподобным».
Аким подчеркнул, что рост доли электромобилей на российском рынке будет определяться большим количеством социально-экономических факторов.
«В странах, не обладающих собственными запасами нефти и активно развивающих ВИЭ, распространение электромобилей, очевидно, предопределяется возможностью сокращения затрат на нефтепродукты, уменьшением зависимости от поставщиков нефти и, конечно, задачами экологизации при возможности сокращения затрат на уровне потребителя, — сказал профессор. — В случае российского рынка первые две задачи не актуальны, так как страна является крупнейшим производителем нефти и нефтепродуктов, а сокращение затрат для потребителя будет определяться доступностью электромобилей».
По его словам, рост доли электромобилей на российском рынке потребует создания дорогостоящей инфраструктуры — то есть сети заправочных (зарядных) станций, что для ряда регионов с учетом российских расстояний и географической специфики может быть ограничивающим фактором.
«Автомобили на газомоторном топливе представляются наиболее перспективными для ряда регионов, с учетом наличия существующих производств, инфраструктуры и громадных ресурсов газа в стране», — также добавил эксперт.
Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, насколько дорогостоящим процессом может оказаться для РФ создание собственного электромобилестроения.