Лондон, 22 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Американская певица Камила Кабейо и немецкий оскароносный композитор Ханс Циммер объединили свои усилия для создания музыки для проекта BBC. Об этом 22 августа пишет Variety.

Цитата из клипа на песню Havana Камила Кабейо

Музыканты написали песню для второй части документального сериала «Замёрзшая планета» (Frozen Planet II). Трек называется Take Me Back Home — его премьера состоится 26 августа 2022 года.

«Совместить мою страсть к планете, на которой мы живем, и мою музыку — это сбывшаяся мечта, не говоря уже о том, чтобы поработать с легендой Хансом Циммером», — поделилась своими впечатлениями о проекте Кабейо.

ИА REGNUM напоминает, что сериал «Замёрзшая планета» от BBC вышел в 2011 году. Проект рассказывает о самых отдалённых уголках нашей планеты, о местах, где экстремальные условия отрицают само существование жизни.