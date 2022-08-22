Москва, 22 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Всероссийская Спартакиада сильнейших спортсменов организована на самом высоком уровне. Об этом 22 августа заявил журналистам генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Волейбол

«При организации такого глобального мероприятия трудно сделать все вещи на 100% отлично. Поэтому могут быть какие-то шероховатости, но мы их преодолеваем и преодолели благодаря нашим коллегам-организаторам», — сказал Яременко.

Он отметил, что всё было организовано на самом высоком уровне, в том числе трансляции, поддержка болельщиков, работа в соцсетях.

По его словам, в будущем это очень сильно повлияет на общеспортивный уровень в России и популярность волейбола в стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в финале Спартакиады мужская сборная Татарии по волейболу одержала победу над командой Санкт-Петербурга и выиграла соревнования.