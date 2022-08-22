Красноярск, , 13:04 — REGNUM Более 100 десантников-пожарных Лесопожарного центра Красноярского края отправились в Коми для борьбы с возгораниями в лесах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Лесной пожар Mchs.gov.ru

«От Красноярского края в республику уже вылетели три лётчика-наблюдателя, сегодня им в помощь прибудут еще 100 десантников-пожарных и два летнаба. По прилету их оперативно доставят к действующим очагам возгораний», — указано в сообщении.

«В Красноярском крае четко отработана практика маневрирования силами и средствами, поэтому мы в сжатые сроки сформировали группировку десантников-пожарных в помощь коллегам из республики Коми. При этом на местах в отделениях ЛПЦ остались достаточные резервы для мониторинга лесопожарной обстановки на территории края. Также помогать координировать работы по борьбе с огнем в республике мы направляем наших опытных лётчиков-наблюдателей, которые в этом сезоне уже оказывали подобную помощь и хорошо себя зарекомендовали», — отметил Алексей Большаков, первый замминистра лесного хозяйства Красноярского края.

Ранее специалисты краевого Лесопожарного центра оказывали помощь в борьбе с огнём в Якутии, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным «Авиалесоохраны» в России на 22 августа действует 92 лесных пожара.

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