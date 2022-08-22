Полки супермаркетов в Британии пустеют из-за забастовок профсоюзов
Лондон, 22 августа, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Полки супермаркетов в Британии пустеют из-за того, что в крупнейшем контейнерном порту страны началась восьмидневная забастовка профсоюзов. Об этом 22 августа сообщает Daily Mail.
По данным издания, 1,9 тыс. сотрудников крупнейшего британского порта Феликстоу начали забастовку из-за роста уровня инфляции и падения доходов.
Также указывается, что в результате такой восьмидневной забастовки, по мнению экспертов, будут нарушены цепочки поставок на общую сумму £700 млн, а также задержана отправка деталей для производителей автомобилей и возникнет дефицит продуктов питания. В результате уже сейчас в стране начинают пустеть полки магазинов.
Кроме того, отмечается, что эксперты также предупредили, что такая забастовка может привести к росту цен на товары и топливо, в то время как британцы и так столкнутся с самым серьезным кризисом роста стоимости жизни за последние 60 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский уоррент-офицер Пол Карни написал, что военнослужащим Великобритании необходимо предупредить свои семьи о том, что они могут быть направлены на войну с Россией.