Лондон, 22 августа, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Полки супермаркетов в Британии пустеют из-за того, что в крупнейшем контейнерном порту страны началась восьмидневная забастовка профсоюзов. Об этом 22 августа сообщает Daily Mail.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пустые полки

По данным издания, 1,9 тыс. сотрудников крупнейшего британского порта Феликстоу начали забастовку из-за роста уровня инфляции и падения доходов.

Также указывается, что в результате такой восьмидневной забастовки, по мнению экспертов, будут нарушены цепочки поставок на общую сумму £700 млн, а также задержана отправка деталей для производителей автомобилей и возникнет дефицит продуктов питания. В результате уже сейчас в стране начинают пустеть полки магазинов.

Кроме того, отмечается, что эксперты также предупредили, что такая забастовка может привести к росту цен на товары и топливо, в то время как британцы и так столкнутся с самым серьезным кризисом роста стоимости жизни за последние 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский уоррент-офицер Пол Карни написал, что военнослужащим Великобритании необходимо предупредить свои семьи о том, что они могут быть направлены на войну с Россией.