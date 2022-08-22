Элиста, 22 августа, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Многодетные семьи Калмыкии начали получать по 5 тыс. рублей на подготовку ребёнка к школе. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве социального развития, труда и занятости.

Educateur-rouen.fr Многодетная семья

«Ежегодная выплата в размере 5 тыс. рублей уже предоставлена более чем на 10,5 тысячи учеников. Работа по начислению выплаты продолжается», — уточнили в ведомстве.

Финансовую помощь получают многодетные семьи Калмыкии, имеющие в своем составе трёх и более несовершеннолетних детей, в том числе принятых под опеку (попечительство). Общая сумма, направленная из республиканского бюджета на эти цели в 2022 году, превышает 52,7 млн рублей. Выплаты помогут подготовить к новому учебному году около 12 тыс. ребят из многодетных семей.

В Калмыкии такая форма поддержки многодетных семей действует с 2020 года.